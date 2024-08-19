Манчестер Сіта хоче повернути Гюндогана

Півзахисник Барселони Ілкай Гюндоган обдумує варіанти продовження кар'єри.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

З 33-річним німцем зв'язався його колишній клуб — Манчестер Сіті, за який він виступав з 2016 по 2023 рік. Сторони обговорили потенційне повернення футболіста. Зазначається, що головний тренер "містян" Пеп Гвардіола відкритий для того, щоб розглянути такий сценарій.

Угода Гюндогана з каталонцями розрахована до 2025-го з можливістю продовження ще на рік. Однак Барселона розраховує продати гравця впродовж 10 днів.

🚨🔵 Manchester City have made contact with Ilkay Gündogan’s camp over potential return for German midfielder.



City and Pep Guardiola open to consider Gündo’s comeback.



↪️⚠️ Barça want Gündogan to leave… and he also received approaches from Qatar, Saudi and more clubs. pic.twitter.com/hHmZhao0jj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2024

В минулому сезоні Ілкай Гюндоган провів за "синьо-гранатових" 51 матч, відзначився п'ятьма голами, та віддав 15 результативних передач.

За інформацією джерела, на Гюндогана також претендують клуби із Саудівської Аравії, Катару та Туреччини.