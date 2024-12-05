Подивився, з ким працювати далі: Максимов – про поразку Ворскли від Шахтаря

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов прокоментував поразку від Шахтаря у 16-му турі Української Прем'єр-ліги, заявивши, що у полтавського клубу є кадрові проблеми.

Про це він сказав у коментарі УПЛ-ТБ.

"Це Шахтар у першому таймі забив три голи і дав нам потім грати. А було б 0:0, то вони додали б. Подякував хлопцям, але Шахтар є Шахтар. Якби другий забили наприкінці, інтрига була б.

Подивився, з ким працювати далі. Буде зимова перерва, побачимо. Є кадрові проблеми, хлопці у грудні захворіли, залишилися у Полтаві", – сказав Максимов.