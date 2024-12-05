Подивився, з ким працювати далі: Максимов – про поразку Ворскли від Шахтаря
Головний тренер Ворскли Юрій Максимов прокоментував поразку від Шахтаря у 16-му турі Української Прем'єр-ліги, заявивши, що у полтавського клубу є кадрові проблеми.
Про це він сказав у коментарі УПЛ-ТБ.
"Це Шахтар у першому таймі забив три голи і дав нам потім грати. А було б 0:0, то вони додали б. Подякував хлопцям, але Шахтар є Шахтар. Якби другий забили наприкінці, інтрига була б.
Подивився, з ким працювати далі. Буде зимова перерва, побачимо. Є кадрові проблеми, хлопці у грудні захворіли, залишилися у Полтаві", – сказав Максимов.
Після 16 турів Шахтар посідає третю сходинку у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 33 очки. Ворскла, у свою чергу, залишилась на 11 місці із 16 заліковими балами. У наступному турі команда Масимова 13 грудня зіграє на виїзді проти Руха.