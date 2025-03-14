Таловєров оцінив шанси збірної України в матчах з Бельгією

Захисник збірної України Максим Таловєров прокоментував шанси команди в матчах плейоф Ліги націй проти Бельгії та висловився про результати жеребкування.

Футболіст Плімута поспілкувався із Youtube-каналом ВЗБІРНА.

"Не можу сказати, що Сербія, Шотландія або Угорщина – це погані команди. В колективі спокійно відреагували на жеребкування. Всі знають, що нам слід тренуватися, виходити га футбольне поле та грати на перемогу. Нічого такого не було особливого. Я думаю, що шанси у всіх рівні завжди перед матчем, тому робитимемо все можливе.



Шанси зі збірною Бельгією? 50 на 50 – це завжди перед кожним матчем, хто б не грав. Вважаю, що це дуже сильна команда з дуже якісними гравцями, але ми також дуже сильна команда, яка має якісних гравців. Тож шанси рівні", – розповів Таловєров.