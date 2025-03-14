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Таловєров оцінив шанси збірної України в матчах з Бельгією

Володимир Максименко — 14 березня 2025, 10:16
Таловєров оцінив шанси збірної України в матчах з Бельгією
Максим Таловєров
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Захисник збірної України Максим Таловєров прокоментував шанси команди в матчах плейоф Ліги націй проти Бельгії та висловився про результати жеребкування.

Футболіст Плімута поспілкувався із Youtube-каналом ВЗБІРНА.

"Не можу сказати, що Сербія, Шотландія або Угорщина – це погані команди. В колективі спокійно відреагували на жеребкування. Всі знають, що нам слід тренуватися, виходити га футбольне поле та грати на перемогу. Нічого такого не було особливого. Я думаю, що шанси у всіх рівні завжди перед матчем, тому робитимемо все можливе.

Шанси зі збірною Бельгією? 50 на 50 – це завжди перед кожним матчем, хто б не грав. Вважаю, що це дуже сильна команда з дуже якісними гравцями, але ми також дуже сильна команда, яка має якісних гравців. Тож шанси рівні", – розповів Таловєров.

Нагадаємо, матчі між Україною та Бельгією заплановані на 20 та 23 березня. Стартовий свисток в обох зустрічах пролунає о 21:45 за київським часом.

Раніше Сергій Ребров оголосив заявку команди на матчі плейоф Ліги націй проти Бельгії.

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