Таловєров: Я готовий грати щодня, щоб показати всьому світу, що таке Україна

Однією з майбутніх надій національної збірної України з футболу є центральний захисник австрійського ЛАСК Максим Таловєров. У свої 23 роки він вже дебютував за збірну, провів 5 матчів у Лізі Європи, де навіть відзначився забитим м'ячем, та є основним гравцем третьої за силою команди Австрії.

Перед стартом підготовки до Євро-2024 Мирон Гойхман поспілкувався з Максимом про емоції від дебюту в збірній, подальші цілі в кар'єрі, рівень австрійського чемпіонату та гру за ЛАСК, а також дізнався, чи планує Таловєров зіграти на Олімпійських іграх-2024.

— Як оцінюєш свою гру в чемпіонаті Австрії, що завершився?

— Дуже складно оцінювати самого себе, я думаю це краще зроблять тренери. Зі свого боку скажу, що мені ще однозначно є куди рости, хоча відчуваю, що в цьому сезоні я прогресував. Радий, що цей прогрес оцінили тренери збірної і я отримав запрошення в національну збірну України на один із поки що найважливіших зборів у моєму житті. Цього року я отримав величезний досвід у чемпіонаті Австрії, в єврокубках, дебютував у першій збірній, тож не можу бути чимось засмученим.

У мене такий характер, що мені завжди мало і я часто незадоволений собою, але це допомагає мені не зупинятися і рости далі.

Ті цілі, які я ставив перед початком сезону, майже всі вдалося виконати. Залишилася ще найважливіша мета — гарний виступ за збірну. Зроблю все можливе, щоб досягти і її.

— Третє місце для ЛАСК це успіх чи невдача? Чого не вистачає для боротьби за вищі місця?

— Нашою головною метою було здобути місце в Лізі Європи і її ми виконали, тож керівництво загалом задоволене. На жаль, ми багато втратили очок на початку другого кола і це не дало змоги поборотися за вищі місця. Сподіваюся, що в майбутньому ми матимемо й вищі цілі та гратимемо в майбутньому не в Лізі Європи, а в Лізі чемпіонів.

— В останніх іграх чемпіонату ти грав не на звичному місці центрального захисника, а в півзахисті. Як відчуття?

— Для футболіста завжди краще грати, ніж не грати. Новий тренерський штаб вирішив спробувати мене в півзахисті. Часом почуваюся дуже комфортно, а часом розумію, що не вистачає досвіду. Я виходив грати на цій позиції проти найкращих команд країни, що посідають перше і друге місце, але почувався спокійно, розкуто й ухвалював правильні рішення. Тактично і технічно іноді були проблеми, але думаю, що, погравши більше ігор на місці опорного півзахисника, почуватимуся комфортніше. Думаю, що цей досвід стане в пригоді мені й у збірній.

— Вже освоївся в Австрії? У чому відмінність австрійського футболу від чеського?

— Я вважаю, що в Австрії більш кваліфіковані футболісти. Тут футбол і більш силовий, і більш технічний. Тут якщо б'ють по воротах, то більш точно. Якщо відбір, то він жорсткіший. Усі команди намагаються грати інтенсивно, з високим пресингом. Тож для мене тут футбол сильніший, ніж у Чехії. І австрійський чемпіонат ближче до топ-5, ніж чеський.

— У цьому сезоні ти грав майже постійно. Чи відчуваєш себе вже важливим гравцем для ЛАСК? Як стосунки з фанатами?

— Це оцінюють тренери та менеджмент клубу. Я намагаюся доводити все на полі, а не говорити про те, чи важливий я. Моя мета — допомогти команді вигравати і насамперед не пропускати голи. У цьому сезоні, якщо не брати до уваги останньої гри, ми досить мало пропускали. Думаю, що в цьому сезоні ЛАСК дуже додав саме в обороні.

Вболівальники у нас приголомшливі, одні з найкращих, якщо не найкращі в Австрії. Багато в чому завдяки їхній підтримці ми змогли другий рік поспіль отримати місце в Лізі Європи.

— Нещодавно ти дебютував у першій збірній України. Як відчуття?

— Це були одні з найкращих днів у моєму житті і я був напевно найщасливішою людиною в ті дні. Це мрія кожного - зіграти за свою збірну. Тим паче в такій непростій ситуації в країні.

— Як зустріли тебе нові партнери?

— Ну з більшістю хлопців я був знайомий і раніше. З рештою дуже швидко знайшли спільну мову. Я відчуваю себе в збірній як вдома і дуже легко, оскільки всі один одного підтримують. Наприклад Вова Бражко був уперше на зборах, але так здорово зіграв багато в чому завдяки атмосфері в команді. Дружня атмосфера це якщо не 50 відсотків, то недалеко від цього в результатах ігор.

— Чи була розмова з Ребровим?

— Так, звичайно. Тренерський штаб працює за сучасними методиками і в нас багато як індивідуальних бесід, так і групових. Так що були, звичайно, бесіди із Сергієм Станіславовичем та з іншими тренерами.

— Наступний крок — стати основним гравцем збірної? Що для цього потрібно?

— Це моя наступна мета. Потрібно дуже старанно працювати, віддаватися на 100 відсотків, і Господь Бог допоможе тоді, коли прийде час. Я вірю, що отримаю свій шанс і постараюся бути готовим до цього моменту.

— До збору збірної всього 10 днів. Плануєш відпочити десь?

— Ми з моєю дівчиною проведемо кілька днів у горах в Австрії, а потім індивідуальна підготовка до зборів.

— Які надії пов'язуєш із Євро? Чого може досягти там збірна?

— Думаю ми обговоримо це всередині команди. Я вважаю, що краще показувати й доводити справою на полі, ніж говорити про це.

— Ти у складі молодіжки завоював путівку на Олімпіаду. Чи сподіваєшся і там зіграти? Чи говорив із тобою Ротань про це?

— Руслан Петрович особисто зі мною поки що про це не говорив. Але це історичний вихід на Олімпіаду. І для мене, як і для всіх, було б величезною честю там зіграти. Я зроблю все можливе, щоб там виступити. Анатолій Трубін нещодавно сказав, що для нього честь захищати ворота олімпійської збірної, а для мене буде честю захищати ворота Анатолія Трубіна (сміється – прим.). Я дуже сподіваюся, що Руслан Петрович вибере мене, сподіваюся, що вдасться домовитися з клубом і постараюся гідно представляти нашу країну. У наш непростий час, я готовий хоч кожен день грати, щоб показати всьому світу, що таке Україна.

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Мирон Гойхман, ексклюзивно для Чемпіона