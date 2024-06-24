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Брагару — про Динамо: Хочеться, щоб команда потрапила в груповий раунд Ліги чемпіонів

Андрій Яросименко — 24 червня, 13:21
Брагару — про Динамо: Хочеться, щоб команда потрапила в груповий раунд Ліги чемпіонів

Український футболіст, колишній гравець одеського Чорноморця Максим Брагару хоче бачити свій новий клуб у груповому раунді Ліги чемпіонів.

Сказав він це для Yotube-каналу команди.

"Приїхав з турніру на якому грав за олімпійську збірну, зіграв дві гри. Чекав з нетерпінням цього дня, і дуже щасливий. З позитивним настроєм повертаємося до тренування, була бігова робота, в залі потренувались. Я знайомий з хлопцями по збірній, старші завжди стараються з першого дня допомагати, підказувати що і як робити.

Звісно ж, в першу чергу хочеться, щоб команда потрапила до групового етапу Ліги чемпіонів, виграла Чемпіонат України, все по максимуму, кожну гру перемагати й ставати кращими", — сказав футболіст.

Нагадаємо, нещодавно олімпійська збірна України впевнено перемогла Панаму в третьому турі міжнародного товариського турніру імені Моріса Ревелло. Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

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