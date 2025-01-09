ЛНЗ підтвердив відхід легіонера

Черкаський ЛНЗ підтвердив відхід ізраїльського півзахисника Арада Бара.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст другу частину сезону проведе в ізраїльському клубі Маккабі Петах-Тіква. Перехід відбувся на правах оренди. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Зазначимо, що контракт хавбека з українським клубом розраховано до літа 2026 року.

У поточному сезоні на рахунку Бара п'ять матчів в УПЛ, в яких він не відзначився результативними діями. Футболіст приєднався до черкаського клубу з Цюриху у січні 2024 року за суму у 250 тисяч євро.

Напередодні повідомлялося, що ЛНЗ покинув захисник Олександр Насонов та півзахисник Сергій Шестаков.