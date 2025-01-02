Півзахисник ЛНЗ на правах оренди повернувся до ізраїльського клубу
Арад Бар
ЛНЗ
Маккабі Петах-Тіква оголосив про підписання півзахисника ЛНЗ Арада Бара.
Про це повідомляє пресслужба ізраїльського клубу.
Орендна угода розрахована до кінця сезону-2024/25. Залишається невідомим, чи матиме Маккабі право викупу Бара.
Зазначимо, що контракт хавбека з українським клубом розраховано до літа 2026 року.
У поточному сезоні на рахунку Бара п'ять матчів в УПЛ, в яких він не відзначився результативними діями. Футболіст приєднався до черкаського клубу з Цюриху у січні 2024 року за суму у 250 тисяч євро.
До швейцарського клубу Адах перейшов саме з Маккабі влітку 2023 року.
Раніше повідомлялось, що Динамо розірвало контракт зі своїм півзахисником.