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Півзахисник ЛНЗ на правах оренди повернувся до ізраїльського клубу

Володимир Максименко — 2 січня 2025, 11:48
Півзахисник ЛНЗ на правах оренди повернувся до ізраїльського клубу
Арад Бар
ЛНЗ

Маккабі Петах-Тіква оголосив про підписання півзахисника ЛНЗ Арада Бара.

Про це повідомляє пресслужба ізраїльського клубу.

Орендна угода розрахована до кінця сезону-2024/25. Залишається невідомим, чи матиме Маккабі право викупу Бара.

Зазначимо, що контракт хавбека з українським клубом розраховано до літа 2026 року.

У поточному сезоні на рахунку Бара п'ять матчів в УПЛ, в яких він не відзначився результативними діями. Футболіст приєднався до черкаського клубу з Цюриху у січні 2024 року за суму у 250 тисяч євро.

До швейцарського клубу Адах перейшов саме з Маккабі влітку 2023 року.

Раніше повідомлялось, що Динамо розірвало контракт зі своїм півзахисником.

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