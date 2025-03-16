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Загинула 51 людина: футболіст Шкупі ледь не помер під пожежі в нічному клубі

Руслан Травкін — 16 березня 2025, 14:38
Загинула 51 людина: футболіст Шкупі ледь не помер під пожежі в нічному клубі
FC Shkupi 1927

Футболіст Шкупі з Північної Македонії Андрей Лазаров ледь не помер під час пожежі в нічному клубі.

Про це повідомила пресслужба команди. Деталі наводить Іndex.hr.

Надзвичайна ситуація сталася в місті Кощан. У результаті трагедії загинула 51 людина.

"Перш за все повідомляємо, що наш футболіст Андрей Лазаров живий, хоча знаходиться в реанімації, після опіків частин тіла від пожежі, яка сталася вночі в Кощані. Цю інформацію ми підтвердили після зв'язку з його родичами та близькими. Бажаємо Андрію швидкого одужання та повернення до нас.

У цей важкий час ми висловлюємо глибокі співчуття родичам загиблих у цій трагедії. Наші серця з родинами загиблих та всією нашою країною", – вказано в заяві Шкупі.

25-річний Лазаров грав за північномакедонські клуби, а також хорватські Рудеш та Горіцу. Викликався до лав молодіжної збірної Північної Македонії. Портал Transfermarkt оцінює хавбека в 175 тисяч євро.

Нагадаємо, внаслідок удару м'ячем у голову футболістка збірної Португалії втратила зір на одне око.

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