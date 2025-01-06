МЮ запросить наймолодшого чемпіона світу з дартсу провести парад з кубком навколо "Олд Траффорд"

Люк Літтлер, який нещодавно став чемпіоном світу з дартсу, отримає спеціальне запрошення від Манчестер Юнайтед, своєї улюбленої футбольної команди.

Про це повідомляє Daily Mail.

"Червоні дияволи" запропонують 17-річному чемпіону провести парад разом із його кубком навколо стадіону "Олд Траффорд".

Очікується, що це відбудеться перед початком одного з наступних домашніх матчів команди Рубена Аморіма.

Навряд чи це буде гра проти Саутгемптона 16 січня, адже того ж дня Люк виступатиме в 2024 Bahrain Darts Masters.

Найбільш ймовірним варіантом вважається поєдинок з Брайтоном 19 січня.

Нагадаємо що кілька днів тому Люк "TheNuke" Літтлер переміг Майкла ван Гервена у фіналі чемпіонату світу з дартсу ставши наймолодшим переможцем в історії змагання.