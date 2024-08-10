Лєднєв: Атмосфера у Поліссі чудова

Новачок житомирського Полісся Богдан Лєднєв задоволений атмосферою у своєму новому клубі.

Його слова передає пресслужба "вовків".

"Емоції позитивні, тому що коли бачиш, що в країні є щось таке масштабне та амбітне, про що всі говорять, то теж хочеться бути частиною цього всього процесу. Уже з усіма познайомився, всі дуже добре прийняли і я радий з усіма познайомитися, тут дуже хороша атмосфера. Чудово, що тут дуже багато хлопців з якими я грав не тільки в Дніпрі-1, а й в Динамо та Зорі. Практично з усіма я був знайомий, повторюсь: атмосфера чудова", — сказав футболіст.

Зазначимо, що Лєднєв є вихованцем київського Динамо. За першу команду рідного клубу він провів 20 матчів, але по-справжньому розкрився в луганській Зорі. За яскравий імідж та вміння забивати зі штрафних ударів хавбека охрестили "українським Бекхемом".

Нагадаємо, напередодні Полісся поступилося словенській Олімпії Любляні спочатку у номінально домашній грі, а потім у матчі-відповіді та покинуло кваліфікацію Ліги конференцій.