Лупашко: Карпати намагалися грати першим номером

Головний тренер Карпат Владислав Лупашко оцінив результат матчу з Чорноморцем у 7 турі чемпіонату України.

Цитує тренера пресслужба львівського клубу.

"Щодо гри, то вона розділена на дві частини: до вилучення та після. До червоної картки у нас був контроль гри на м’ячі та без нього, але не вдавалась гра між ланками, на якій ми акцентували увагу. Чорноморець добре переміщався, тому не давав нам можливості використовувати те, що ми награвали", – зазначив тренер.

Наставник вважає, що гра його команди не змінилась після розгрому від Шахтаря (2:5) у минулому турі.

"Нічого не змінилося. Лише те, як діяв проти нас суперник. Ми кажемо про те, що ми намагаємось будувати гру, відштовхуючись від того, що наша гра не буде змінюватися залежно від суперника. Ми намагалися грати першим номером, забирати м’яч і простір", – сказав Лупашко.

Нагадаємо, Карпати після перемоги над Чорноморцем мають у своєму активі 8 балів та посідають 9-те місце у турнірній таблиці чемпіонату. У наступному турі "зелено-білі" зустрінуться з Поліссям (28 вересня).