Лунін оцінив результативність Довбика в чемпіонаті Іспанії

Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін оцінив результативність нападника Жирони Артема Довбика у його дебютному сезоні в чемпіонаті Іспанії.

Про це воротар розповів у коментарі ВЗБІРНА.

"Мене повністю влаштовує його результативність, адже він забивав усім, крім Реала. Покер Александер Серлота в передостанньому турі? Він гарну гру провів, але у нас було багато помилок в обороні. Прикро, що пропустили аж чотири голи, але м'ячі були важкі, однак я задоволений тим, що зміг врятувати ще 4-5 разів. Ми Довбика так простимулювали, аби він не розслаблявся до кінця сезону", — сказав Лунін.

У своєму дебютному сезоні в Ла Лізі Довбик відзначився 24 голами та 10 асистами. Більше результативних дій у своїй першій іспанській кампанії у XXI столітті зробив тільки Кріштіану Роналду (35).

Раніше повідомлялося, що нападник узгодив перехід в мадридський клуб.