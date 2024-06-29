Лунін та Модрич відправляться з Реалом у турне в США

Воротар Реала Андрій Лунін та півзахисник мадридців Лука Модрич відправляться з командою на турне в США.

Про це повідомляє видання AS.

Реал проведе три товариських поєдинки в межах американського турне. Матчі з Міланом, Барселоною та Челсі відбудуться 31 липня, 3 серпня та 7 серпня відповідно.

Через виліт України та Хорватії з Євро-2024 Лунін та Модрич зможуть приєднатися до команди раніше ніж очікувалося.

Гравці Реала, які вийдуть у півфінал континентальної першості або Копа Америки зможуть пропустити товариські матчі в США. Вони отримають відпочинок після турнірів збірних.

Раніше стало відомо, що Андрій Лунін вирішив не продовжувати контракт з мадридцями.