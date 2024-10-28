Віковий лідер Реала відреагував на розгромну поразку від Барселони

Півзахисник мадридського Реала Лука Модрич оптимістично налаштований після розгромної поразки від Барселони (0:4) в 11 турі Ла Ліги.

Про це він написав у своєму Instagram.

"Час підняти голову, продовжувати вчитися, працювати і наполягати на своєму. Повна впевненість у цій команді. Вперед, Мадрид", – написав хорват.

Після 11-ти турів чемпіонату Іспанії Реал займає друге місце, набравши 24 бали, а Барселона лідирує, маючи у своєму активі 30 очок.

Нагадаємо, напередодні Модрич побив 58-річний рекорд Ференца Пушкаша. Гравець вийшов на поле за "вершкових" у матчі проти Сельти на 63 хвилині, та став найбільш віковим гравцем Реала, який коли-небудь грав за клуб в офіційному матчі. На момент поєдинку Модричу було 39 років та 40 днів.