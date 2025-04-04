Енріке назвав ціль ПСЖ у Лізі 1

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке назвав цілі команди на фінальний етап сезону.

Цитує наставника ESPN.

"Мене не цікавили [рекорди] досі, але, звичайно, ми хочемо бути непереможними протягом усього сезону

Ми не просто хочемо бути чемпіонами, ми хочемо бути конкурентоспроможними та добре виступати. Ми хочемо покращити наші рекорди та статистику.

Ми завжди можемо вдосконалюватися. Гравці можуть бути кращими, як індивідуально, так і колективно. Ми намагаємося тренуватися так, щоб це показати на матчах. Це колективний вид спорту, тому дуже важко досягти найвищого рівня", – розповів Енріке.