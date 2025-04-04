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Енріке назвав ціль ПСЖ у Лізі 1

Олександр Булава — 4 квітня 2025, 21:32
Енріке назвав ціль ПСЖ у Лізі 1
Луїс Енріке
FC PSG

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке назвав цілі команди на фінальний етап сезону.

Цитує наставника ESPN.

"Мене не цікавили [рекорди] досі, але, звичайно, ми хочемо бути непереможними протягом усього сезону

Ми не просто хочемо бути чемпіонами, ми хочемо бути конкурентоспроможними та добре виступати. Ми хочемо покращити наші рекорди та статистику.

Ми завжди можемо вдосконалюватися. Гравці можуть бути кращими, як індивідуально, так і колективно. Ми намагаємося тренуватися так, щоб це показати на матчах. Це колективний вид спорту, тому дуже важко досягти найвищого рівня", – розповів Енріке.

Нагадаємо, напередодні ПСЖ здобув вольову перемогу над Дюнкерком з другого за силою французького дивізіону в півфінальному матчі Кубку Франції.

Після 29 турів парижани лідирують у турнірній таблиці Ліги 1, маючи відрив від другого місця у 21 очко. Наступний матч команда зіграє у суботу, 5 квітня, проти Анже.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 ПСЖ Луїс Енріке

ПСЖ

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