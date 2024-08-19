Луческу втрапив у скандал із поліцією Румунії

Колишній тренер Динамо та Шахтаря Мірча Луческу потрапив у скандал із поліцією Румунії під час спробу обшукати його автомобіль.

Про це повідомляє Sport.ro.

За декілька годин до матчу між Рапід та румунським Динамо поліція Бухареста почала перевірку кожного вболівальника, який намагався потрапити на стадіон. Обшукували усіх, навіть водіїв автомобілів. Луческу також був за кермом і простояв у заторі майже годину, а коли дійшла черга до перевірки, він почав лаятися з поліцейським. Мірча активно жестикулював і кричав на правоохоронців.

Нагадаємо, 79-річний фахівець нещодавно очолив національну збірну Румунії, контракт розрахований до 2026 року, його ціллю є вихід із командою на чемпіонат світу-2026, та максимальний результат у Лізі націй.

Зазначимо, що Луческу вже очолював національну команду Румунії з 1981 до 1986 року. Збірна під його керівництвом зуміла вийти до фінальної частини чемпіонату Європи-1984. Колишній тренер команди Едвард Йорденеску на Євро-2024 довів Румунію до 1/8 фіналу, де вона розгромно програла збірній Нідерландів.