Могли здобути перемогу: Лочошвілі – про нічию з Україною у Лізі націй

Захисник збірної Грузії Лука Лочошвілі вважає, що його національна команда мала перемогти Україну (0:0) у 2 турі Ліги націй.

Його слова передає Goal.ge.

"Я вважаю, що після першої гри ми продемонстрували реакцію, були більш агресивними та перевершили суперника. Ми провели небагато часу з новим тренером, але вважаю, що добре виконали завдання і могли здобути перемогу.

Загалом це рівна група, і як вдома, так і на виїзді ми маємо виходити на поле лише заради перемоги. Незважаючи на те що сьогодні ми взяли очко, старт у нас не дуже хороший, і в наступних матчах ми маємо зробити все для перемоги", – сказав Лочошвілі.