Могли здобути перемогу: Лочошвілі – про нічию з Україною у Лізі націй
Захисник збірної Грузії Лука Лочошвілі вважає, що його національна команда мала перемогти Україну (0:0) у 2 турі Ліги націй.
Його слова передає Goal.ge.
"Я вважаю, що після першої гри ми продемонстрували реакцію, були більш агресивними та перевершили суперника. Ми провели небагато часу з новим тренером, але вважаю, що добре виконали завдання і могли здобути перемогу.
Загалом це рівна група, і як вдома, так і на виїзді ми маємо виходити на поле лише заради перемоги. Незважаючи на те що сьогодні ми взяли очко, старт у нас не дуже хороший, і в наступних матчах ми маємо зробити все для перемоги", – сказав Лочошвілі.
У наступному поєдинку українці прийматимуть Північну Ірландію, а грузини зіграють з Угорщиною. Обидві зустрічі заплановані на 2 жовтня.
Раніше результат матчу прокоментував і наставник збірної України Андреа Мальдера.