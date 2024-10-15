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ЛНЗ припинив співпрацю з асистентом головного тренера

Олександр Булава — 15 жовтня, 18:21
ЛНЗ припинив співпрацю з асистентом головного тренера

Черкаський ЛНЗ розірвав контракт з асистентом головного тренера команди Юрієм Дудником.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

56-річний українець розпочав роботу в клубі влітку 2023 року, як асистент Олега Дулуба. Після звільнення білоруського фахівця був виконувачем обов'язки головного тренера.

Наразі команду очолює іспанець Андрес Карраско.

Нагадаємо, в останньому матчі ЛНЗ розгромно поступився донецькому Шахтарю (1:5). Наразі в активі команди 12 балів та сьоме місце у турнірній таблиці чемпіонату України. Наступний поєдинок команда зіграє 20 жовтня проти Інгульця.

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