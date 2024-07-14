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ЛНЗ вирвав перемогу над Лівим берегом у товариському матчі

Микола Дендак — 14 липня, 00:00
ЛНЗ вирвав перемогу над Лівим берегом у товариському матчі

Черкаський ЛНЗ здобув мінімальну перемогу над Лівим берегом у товариському матчі у межах підготовки до сезону-2023/24.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Вирішальний матч клуб Української Прем'єр-ліги забив на 87 хвилині. Відзначився Назарій Муравський.

Контрольний матч
14 липня

ЛНЗ — Лівий берег 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 4 Когут, 1:1 - 25 Бойко (пен.), 2:1 - 87 Муравський.

Нагадаємо, нещодавно до команди доєднався ексзахисник албанського Лячі. Раніше стало відомо, що ЛНЗ припинив співпрацю із півзахисником Сергієм Рибалкою.

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