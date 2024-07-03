ЛНЗ оголосив про відхід Рибалки

Черкаський ЛНЗ припинив співпрацю із півзахисником Сергієм Рибалкою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Рибалка приєднався до команди влітку 2023 року. На його рахунку 1 гол в 17 матчах.

Зазначимо, що до черкаського клубу Сергій грав за Олександрію, турецький Сіваспор, чеський Слован та київське Динамо.

ЛНЗ у сезоні-2023/24 посів 7-ме місце в чемпіонаті України.

Нагадаємо, після завершення сезону Андрій Полтавець прийняв рішення залишити посаду президента черкаського клубу. За період його керівництва ЛНЗ пройшов шлях від чемпіонату області до Української Прем’єр-ліги.