ЛНЗ розірвав контракт з півзахисником

Черкаський ЛНЗ припинив співпрацю з півзахисником Іваном Тищенком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Хавбек виступав за черкаський клуб з літа 2021 року. На його рахунку — 13 голів та 7 асистів у 54 матчах.

У минулому сезоні Тишенко втратив місце у стартовому складі та відіграв лиге 13 матчів за ЛНЗ у всіх турнірах, у яких відзначився одним асистом.

ЛНЗ у сезоні-2023/24 посів 7-ме місце в чемпіонаті України.

Напередодні Андрій Полтавець прийняв рішення залишити посаду президента черкаського клубу. За період його керівництва ЛНЗ пройшов шлях від чемпіонату області до Української Прем’єр-ліги.