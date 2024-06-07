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ЛНЗ розірвав контракт з півзахисником

Олександр Булава — 7 червня, 22:01
ЛНЗ розірвав контракт з півзахисником

Черкаський ЛНЗ припинив співпрацю з півзахисником Іваном Тищенком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Хавбек виступав за черкаський клуб з літа 2021 року. На його рахунку — 13 голів та 7 асистів у 54 матчах.

У минулому сезоні Тишенко втратив місце у стартовому складі та відіграв лиге 13 матчів за ЛНЗ у всіх турнірах, у яких відзначився одним асистом.

ЛНЗ у сезоні-2023/24 посів 7-ме місце в чемпіонаті України.

Напередодні Андрій Полтавець прийняв рішення залишити посаду президента черкаського клубу. За період його керівництва ЛНЗ пройшов шлях від чемпіонату області до Української Прем’єр-ліги.

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