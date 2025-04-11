Для нас це був тест: Григорчук пояснив, чому поразка від Шахтаря стала важливою для ЛНЗ

Головний тренер ЛНЗ Роман Григорчук прокоментував поразку від Шахтаря у 24-му турі Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що попри невдалий результат команда отримала важливу інформацію, яка допоможе у майбутніх поєдинках.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Я розцінюю цю гру як серйозну подію для нас. Так, були різні тайми, все це зрозуміло, але я хотів більш глобально сказати – для нас це був тест, можливість отримати інформацію, і я вам скажу, що ця інформація отримана і вона дуже обнадійлива.

Для того, щоб ми мали гарний вигляд протягом кожної гри треба певний час, але сьогодні були на полі такі відрізки, що ми можемо сказати, що це те, чого ми хочемо досягти. На жаль, це були тільки відрізки, а не було цілісної картини", – зазначив тренер.

Григорчук вкотре наголосив, що команда отримала інформацію, яка страшенно важлива.

"Ми програли, ми незадоволені – це, звичайно, негатив, але ми отримали інформацію, яка страшенно важлива. Вона в подальшому нашому розвитку сильно нам допоможе. Вона нам дає позитивний імпульс, бо ми побачили свій потенціал. Він великий і ми зможемо його ще розвивати.

Мене вразило, що після матчу наш президент зайшов в роздягальню і сказав страшенно важливі слова для нас усіх. Вони десь у такому напрямку, як я зараз вам відповідаю. Я страшенно вдячний нашому босу. Зараз ми настільки вмотивовані, що в наступних іграх ми будемо набагато сильнішими", – сказав Григорчук.

Шахтар наразі посідає 3 місце в УПЛ з 50 очками в активі. ЛНЗ залишився десятим з 25 балами. У наступному турі "гірники" 19 квітня зіграють проти Колоса, а підопічні Григорчука днем пізніше протистоятимуть Інгульцю.