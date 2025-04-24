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В ЛНЗ відбулося чергове звільнення

Олексій Мурзак — 24 квітня 2025, 17:29
В ЛНЗ відбулося чергове звільнення
УАФ

Директор черкаського футбольного клубу ЛНЗ Василь Гречаний написав заяву та за власним бажанням звільнився з займаної посади.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Також Гречаний заперечив інформацію, яка з'явилася в ЗМІ, що причиною його відставки була незгода з рішенням президента ЛНЗ Віктора Кравченка звільнити гендиректора команди Андрія Колісника.

В.о. генерального директора ЛНЗ до цього був призначений 25-річний Василь Каюк.

Нагадаємо, раніше ЛНЗ оголосив про звільнення Андрія Колісника та Євгена Тарасенка з посад генерального та спортивного директора клубу відповідно.

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