В ЛНЗ відбулося чергове звільнення

Директор черкаського футбольного клубу ЛНЗ Василь Гречаний написав заяву та за власним бажанням звільнився з займаної посади.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Також Гречаний заперечив інформацію, яка з'явилася в ЗМІ, що причиною його відставки була незгода з рішенням президента ЛНЗ Віктора Кравченка звільнити гендиректора команди Андрія Колісника.

В.о. генерального директора ЛНЗ до цього був призначений 25-річний Василь Каюк.

Нагадаємо, раніше ЛНЗ оголосив про звільнення Андрія Колісника та Євгена Тарасенка з посад генерального та спортивного директора клубу відповідно.