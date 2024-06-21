Колісник оголосив про трансфер африканського нападника в ЛНЗ

Черкаський ЛНЗ анонсував трансфер 23-річного ганського нападника Марка Ассінора.

Про це повідомив гендиректор клубу Андрій Колісник в інтерв'ю пресслужбі черкасців.

"Можу вам повідомити, що на сьогодні ми вже маємо підписані контракти з двома гравцями лінії атаки, які зараз займаються оформленням візових документів, і вже зовсім скоро ми зможемо їх представити. Один з них — ганський нападник Марк Ассінор", — сказав Колісник.

Останнім клубом Ассінора був словацький Желєзьярн Подбрезова. У складі команди нападник забив 7 голів та віддав 6 гольових передач у 34 матчах у всіх турнірах.

Нагадаємо, нещодавно в ЛНЗ відбулося кілька важливих змін. На посаду головного тренера команди замість Дулуба був призначений Андрес Карраско, відомий за роботою в Барселоні та Шахтарі. Також, до команди приєднався колишній капітан Чорноморця Ілля Путря.

ЛНЗ посів 7 місце у минулому сезоні Української Прем'єр-ліги.