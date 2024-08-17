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ЛНЗ підсилився нігерійським нападником

Олександр Булава — 17 серпня, 18:40
ЛНЗ підсилився нігерійським нападником
Франціс Момо
ЛНЗ

Черкаський ЛНЗ підписав контракт з 23-річним нігерійським нападником Френцісом Момо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах вільного агента. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Останнім клубом Момо був Грангоппер зі Швейцарії. Минулого сезону він зіграв 34 матчі, забив 5 голів та віддав 2 гольові передачі.

Нагадаємо, черкасці зіграли вже два матчі в Українській Прем'єр-лізі. Наразі в активі ЛНЗ три очки, у першому турі вони на останніх хвилинах здолали Лівий берег, а в другому — поступились Олександрії.

Наступний поєдинок ЛНЗ зіграє 18 серпня проти Руха.

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