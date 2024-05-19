ЛНЗ — Зоря 2:1: огляд матчу УПЛ

Черкаський ЛНЗ здобув перемогу над луганською Зорею в матчі 29 туру чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України — УПЛ

29 тур, 19 травня

ЛНЗ — Зоря 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 — 19 Яцик, 1:1 — 52 Саліху, 2:1 — 87 Олійник

ЛНЗ: Пеньков, Саліху, Муравський, Стасюк (Олійник 79), Пасіч, Бар (Бойко 46), Яшарі, Тілль, Молло, Наумець (Шестаков 70), Ейнел.

Зоря: Сапутін, Джордан, Жан Клод, Башич (Хахльов 46), Бутко, Яцик, Слесар (Головкін 66), Рейс, Мічін (Ндур 66), Антюх, Герреро.

Попередження: Яшарі 36, Пасіч 77 — Мічін 25, Слесар 29, Азіангбе 68, Бутко 75

Напередодні відбувся матч срібного та бронзового призерів УПЛ, у якому Динамо з рахунком 3:1 обіграло Кривбас.