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ЛНЗ підпише захисника Кривбаса

Олексій Мурзак — 20 січня 2025, 22:30
ЛНЗ підпише захисника Кривбаса
Олександр Драмбаєв
ФК Кривбас

ЛНЗ домовився з Кривбасом про перехід захисника Олександра Драмбаєва, який вже завтра, 21 січня, пройде медогляд у розташуванні черкаського клубу.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, приблизна ціна трансферу 500 тыс. євро. Очікується, що контракт буде підписано мінімум на 3,5 року.

У поточному сезоні Драмбаєв провів 16 матчів за Кривбас, в яких відзначився 1-м голом.

Паралельно тренерський штаб переглядає лівого захисника Віктора Корнієнка, чий контракт із Шахтарем дійсний до грудня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що колишній півзахисник Динамо Володимир Шепелєв відмовився від переходу в ЛНЗ.

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