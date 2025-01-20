ЛНЗ підпише захисника Кривбаса

ЛНЗ домовився з Кривбасом про перехід захисника Олександра Драмбаєва, який вже завтра, 21 січня, пройде медогляд у розташуванні черкаського клубу.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, приблизна ціна трансферу 500 тыс. євро. Очікується, що контракт буде підписано мінімум на 3,5 року.

У поточному сезоні Драмбаєв провів 16 матчів за Кривбас, в яких відзначився 1-м голом.

Паралельно тренерський штаб переглядає лівого захисника Віктора Корнієнка, чий контракт із Шахтарем дійсний до грудня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що колишній півзахисник Динамо Володимир Шепелєв відмовився від переходу в ЛНЗ.