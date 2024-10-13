Лівий Берег та Металіст 1925 розписали нічию в товариському матчі

Київський Лівий Берег та харківський Металіст 1925 розписали гольову нічию в товариському матчі під час перерви на поєдинки збірних.

Зустріч проходила у звичному форматі 2 таймів по 45 хвилин та завершилася з рахунком 2:2. Харків'яни вийшли вперед на 14 хвилині, але вже на 26 Руслан Непейпієв зрівняв рахунок у зустрічі.

"Жовто-сині" з початку другого тайму знову лідирували завдяки реалізованому пенальті, та вдача опинилась не на їхній стороні, Іван Когут знову зрівняв рахунок за "лелек".

Товариський матч

13 жовтня

Лівий Берег – Металіст 1925 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 14 Калітвінцев, 1:1 – 26 Непейпієв, 1:2 – 44 Сидоров (пен), 2:2 – 54 Когут.

Зазначимо, що команди вже зустрічалися в офіційному матчі в рамках "турніру чотирьох" за місце в Українській Прем'єр-лізі. Тоді перемогу здобули кияни з рахунком 2:1.