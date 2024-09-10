Клуб УПЛ та досвідчений гравець вирішили припинити співпрацю

Дебютант Української Прем'єр-ліги Лівий берег оголосив про припинення співпраці з нападником Олексієм Литовченком.

Відовідна інформація з'явилася на сайті команди.

Зазначається, що сторони розійшлися за обопільною згодою сторін. 28-річному гравцю надано статус вільного агента.

Литовченко посилив "чайок" рік тому. За цей час він забив 5 голів за 23 матчі. Також грав за Чайку, Гірник-Спорт, Черкащину, Ниву Тернопіль та Поділля.

Нагадаємо, нещодавно Лівий берег посилив склад молодим форвардом Олександрії.