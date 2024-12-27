Лівий берег розпрощався з досвідченим захисником

Клуб Української Прем'єр-ліги Лівий берег оголосив про припинення співпраці з Олександром Дударенко.

Про це повідомила пресслужба команди.

У пресрелізі вказано, що сторони розійшлися за обопільною згодою. За київський клуб 29-річний бек грав із січня 2023 року.

Він минулого року допоміг "лелекам" виграти бронзу Першої ліги. Цього сезону в УПЛ Олександр зіграв лише 4 гри.

Дударенко протягом кар'єри виступав у складі Карпат, Миколаєва, Скали, Ниви Вінниця та Вереса.

Нагадаємо, на зимову паузу новачок елітного дивізіону пішов на 13-му місці, набравши 16 очок за 17 поєдинків.