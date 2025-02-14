Лівий Берег оголосив про підписання бразильського півзахисника

Лівий Берег підписав бразильського атакувального півзахисника Дієго Енріке Соузу.

Про це повідомила пресслужба київського клубу.

Умови підписання 21-річного гравця не афішуються, проте відомо, що Соуза виступатиме в українській команді під 8-м номером.

Бразилець разом із командою провів зимовий збір, відзначившись у спарингах трьома голами.

Дієго народився в муніципалітеті Андрадіна, що в штаті Сан-Паулу. Минулого року виступав за місцеві клуби Такуарітінга (провів 12 матчів у Копа Пауліста та тричі святкував взяття воріт) та Комерсіал з Рібейран-Прету (1 гол та 1 асист у 14-ти поєдинках в Лізі Пауліста А2).

Раніше стало відомо, що воротар Лівого Берега Дмитро Фастов перейшов у Поділля, яке виступає у Першій лізі.