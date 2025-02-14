Лівий Берег оголосив про підписання бразильського півзахисника
Дієго Енріке Соуза
ФК Лівий Берег
Лівий Берег підписав бразильського атакувального півзахисника Дієго Енріке Соузу.
Про це повідомила пресслужба київського клубу.
Умови підписання 21-річного гравця не афішуються, проте відомо, що Соуза виступатиме в українській команді під 8-м номером.
Бразилець разом із командою провів зимовий збір, відзначившись у спарингах трьома голами.
Дієго народився в муніципалітеті Андрадіна, що в штаті Сан-Паулу. Минулого року виступав за місцеві клуби Такуарітінга (провів 12 матчів у Копа Пауліста та тричі святкував взяття воріт) та Комерсіал з Рібейран-Прету (1 гол та 1 асист у 14-ти поєдинках в Лізі Пауліста А2).
Раніше стало відомо, що воротар Лівого Берега Дмитро Фастов перейшов у Поділля, яке виступає у Першій лізі.