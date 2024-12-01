Лівий берег вирвав нічию в Оболоні: огляд матчу УПЛ

Лівий Берег вдома розписав мирову з Оболонню у 15 турі Української Прем'єр-ліги.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ

15 тур, 30 листопада

Лівий Берег – Оболонь 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Дубко 45+4, 1:1 – Якимів 90+6.

Лівий Берег: Механів – Астахов, Якимів, Семенов, Сідней – Войцеховський (Галас, 68), Дедух (Співаков, 82), М. Когут (Кобзар, 82), Банада, І. Когут (Непейпієв, 68) – Сухоручко.

Оболонь: Федорівський – Карась, Приймак, Дубко, Стасюк – Вітенчук, Слободян (Мороз, 72), Черненко (Чорний, 90+5) – Бичек (Блізніченко, 64), Тарануха (Лях, 90+5), Суханов (Теслюк, 72).

Попередження: Банада, Дедух, Семенов, Кобзар, Співаков – Приймак, Теслюк.

Цей результат не пішов на користь жодній з команд, які тепер мають по 10 очок. Лівий Берег йде у зоні перехідних матчів, а Оболонь – у зоні вильоту.

Нагадаємо, у центральному матчі суботи Кривбас з хеттриком Твердохліба здолав Полісся.