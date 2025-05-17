Ліверпуль продовжив контракт із захисником

Фланговий захисник збірної Північної Ірландії Конор Бредлі продовжив контракт із Ліверпулем.

Про це повідомляє пресслужба свіжоспечених чемпіонів Англії.

Новий контракт розрахований на 6 років – до літа 2031 року. Попередня угода діяла до кінця червня 2027 року.

Бредлі є вихованцем Ліверпуля, він знаходиться в структурі мерсисайдського клубу з 2019 року. У поточному сезоні на його рахунку 27 матчів у всіх турнірах, у яких він відзначався 3 гольовими передачами.

Трансферна вартість 21-річного гравця оцінюється в 25 мільйонів євро. На рахунку Бредлі 3 голи у 17 матчах за збірну Північної Ірландії.

Нагадаємо, конкурент Бредлі по позиції правого захисника Трен Александер Арнольд влітку перейде в Реал на правах вільного агента. Мадридський клуб заплатить компенсацію, щоби отримати гравця у своє розпорядження вже на клубному чемпіонаті світу.