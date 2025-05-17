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Ліверпуль продовжив контракт із захисником

Олег Дідух — 17 травня 2025, 16:15
Ліверпуль продовжив контракт із захисником
Конор Бредлі
ФК Ліверпуль

Фланговий захисник збірної Північної Ірландії Конор Бредлі продовжив контракт із Ліверпулем.

Про це повідомляє пресслужба свіжоспечених чемпіонів Англії.

Новий контракт розрахований на 6 років – до літа 2031 року. Попередня угода діяла до кінця червня 2027 року.

Бредлі є вихованцем Ліверпуля, він знаходиться в структурі мерсисайдського клубу з 2019 року. У поточному сезоні на його рахунку 27 матчів у всіх турнірах, у яких він відзначався 3 гольовими передачами.

Трансферна вартість 21-річного гравця оцінюється в 25 мільйонів євро. На рахунку Бредлі 3 голи у 17 матчах за збірну Північної Ірландії.

Нагадаємо, конкурент Бредлі по позиції правого захисника Трен Александер Арнольд влітку перейде в Реал на правах вільного агента. Мадридський клуб заплатить компенсацію, щоби отримати гравця у своє розпорядження вже на клубному чемпіонаті світу.

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