Ліверпуль працює над продовженням контракту з капітаном команди

Захисник і капітан Ліверпуля Вірджіл ван Дейк повідомив про те, що веде переговори з клубом щодо нового контракту.

Гравця збірної Нідерландів цитує BBC.

"Переговори тривають, подивимося, що станеться в майбутньому. Я повністю зосереджений на Ліверпулі, хочу вигравати матчі і нічого більше. Що буде в майбутньому – я поки що не знаю. Можу тільки сказати, що переговори вже почалися, а там подивимося", – сказав ван Дейк.

Чинний контракт ван Дейка з Ліверпулем діє до кінця поточного сезону. У вересні в ЗМІ повідомлялося про те, що нідерландець може покинути клуб вільним агентом наступного літа.

Захисник виступає за "Червоних" з січня 2018 року, у поточному сезоні відзначився 1 голом в 10 матчах в усіх турнірах.