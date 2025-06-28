Ліверпуль підписав воротаря Престона вільним агентом
Фредді Вудман
Ліверпуль
Ліверпуль продовжує активну трансферну кампанію, підписуючи чергового новачка – Фредді Вудмана з Престона.
Про це повідомила пресслужба "червоних".
Строки підписаної угоди наразі невідомі. 28-річний голкіпер приєднався до чемпіонів Англії на правах вільного агента.
Минулий сезон Вудман провів у Престоні, за яких зіграв 44 матчі у всіх турнірах – 48 пропущених м'ячів та 17 матчів "на нуль". Раніше футболіст також грав за Ньюкасл, Абердін, Свонсі, Борнмут та Кілманрок.
Очікується, що Фредді стане третім голкіпером у Ліверпулі після Аліссона та Мамардашвілі.
Раніше Ліверпуль оголосив про підписання захисника Борнмута.