Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Ліверпуль підписав воротаря Престона вільним агентом

Володимир Максименко — 28 червня 2025, 07:52
Ліверпуль підписав воротаря Престона вільним агентом
Фредді Вудман
Ліверпуль

Ліверпуль продовжує активну трансферну кампанію, підписуючи чергового новачка – Фредді Вудмана з Престона.

Про це повідомила пресслужба "червоних".

Строки підписаної угоди наразі невідомі. 28-річний голкіпер приєднався до чемпіонів Англії на правах вільного агента.

Минулий сезон Вудман провів у Престоні, за яких зіграв 44 матчі у всіх турнірах – 48 пропущених м'ячів та 17 матчів "на нуль". Раніше футболіст також грав за Ньюкасл, Абердін, Свонсі, Борнмут та Кілманрок.

Очікується, що Фредді стане третім голкіпером у Ліверпулі після Аліссона та Мамардашвілі.

Раніше Ліверпуль оголосив про підписання захисника Борнмута.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ліверпуль Футбольні трансфери

Ліверпуль

Чемпіон АПЛ також цікавився Забарним: подробиці від журналіста
Александер-Арнольд: Період адаптації в Реалі завершився
Ліверпуль і Наполі продовжують торгуватися за уругвайського нападника
Ліверпуль за солідну суму підписав чергового новачка
Ексфутболіст Ліверпуля та збірної Англії оголосив про завершення кар'єри

Останні новини