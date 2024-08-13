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Вдало проявив себе на Євро-2024: зірка збірної Грузії зацікавив Ліверпуль

Руслан Травкін — 13 серпня, 11:28
Вдало проявив себе на Євро-2024: зірка збірної Грузії зацікавив Ліверпуль

Ліверпуль зацікавився воротарем збірної Грузії та іспанської Валенсії Гіоргі Мамардашвілі.

Про це пише інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).

Англійський клуб готовий викласти за нього 30 млн євро. Повідомляється, що "червоні" відразу віддадуть його в оренду.

Журналіст стверджує, що наразі тривають перемовини між сторонами. Сам футболіст зацікавлений у переході.

23-річний Мамардашвілі грає за Валенсію з 2021 року. Спочатку іспанський клуб орендував його у тбіліського Динамо за 200 тисяч євро, а через шість місяців викупив за 850 тисяч.

Ліверпуль також хотів купити хавбека Реал Сосьєдада Мартіна Субіменді, але той відмовив "мерсисайдцям".

Валенсія Ліверпуль Гіоргі Мамардашвілі

Ліверпуль

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