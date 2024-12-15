Ювентус може повторити неймовірне досягнення Серії А, яке вдалося лише 2 клубам

Туринський Ювентус може повторити унікальне досягнення в Серії А сезону-2024/25.

Про це повідомляє OptaPaolo.

Клуб може стати третім в історії, який закінчить сезон у топ 5 фінальної таблиці, зігравши внічию принаймні 10 з перших 16 матчів.

До цього таке вдавалося лише Ромі (10 нічиїх у сезоні 1954/55) та Інтеру (12 нічиїх у сезоні 2004/05).

У поточному розіграші Ювентус за 16 турів набрав 28 очок та посідає 6 сходинку в турнірній таблиці. У команди 6 перемог, жодної поразки та 10 нічиїх.

Напередодні туринський колектив врятувався від поразки в поєдинку з Венецією. Вже у доданий до другого тайму час Душан Влахович реалізував пенальті.