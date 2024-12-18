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Термос, мате та трофей Кубку світу: Мессі звернувся до вболівальників збірної Аргентини на честь 2 річниці перемоги на ЧС

Руслан Травкін — 18 грудня 2024, 16:43
Термос, мате та трофей Кубку світу: Мессі звернувся до вболівальників збірної Аргентини на честь 2 річниці перемоги на ЧС
Instagram

Капітан та лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі привітав уболівальників "альбіселетсе" з другою річницею перемоги на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі.

Пост він розмістив у себе в Instagram.

"Люблю грудень та різдвяні свята. Два роки тому цей місяць міг стати найбільш гірким останнім місяцем року, але він став найсолодшим у моїй спортивній кар'єрі.

І зараз, кожного грудня мені приходить цей спогад... Вітаю всіх з другою річницею!", – написав Ліонель.

Він опублікував два фото. Окрім самого Кубку світу, який вручається збірній-переможниці, також поруч із футболістом був термос та чашка для мате – напій з висушеного і подрібненого листя падубу падубу тернистого, або кущистого.

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