Термос, мате та трофей Кубку світу: Мессі звернувся до вболівальників збірної Аргентини на честь 2 річниці перемоги на ЧС
Капітан та лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі привітав уболівальників "альбіселетсе" з другою річницею перемоги на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі.
Пост він розмістив у себе в Instagram.
"Люблю грудень та різдвяні свята. Два роки тому цей місяць міг стати найбільш гірким останнім місяцем року, але він став найсолодшим у моїй спортивній кар'єрі.
І зараз, кожного грудня мені приходить цей спогад... Вітаю всіх з другою річницею!", – написав Ліонель.
Він опублікував два фото. Окрім самого Кубку світу, який вручається збірній-переможниці, також поруч із футболістом був термос та чашка для мате – напій з висушеного і подрібненого листя падубу падубу тернистого, або кущистого.