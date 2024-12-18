Термос, мате та трофей Кубку світу: Мессі звернувся до вболівальників збірної Аргентини на честь 2 річниці перемоги на ЧС

Капітан та лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі привітав уболівальників "альбіселетсе" з другою річницею перемоги на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі.

Пост він розмістив у себе в Instagram.

"Люблю грудень та різдвяні свята. Два роки тому цей місяць міг стати найбільш гірким останнім місяцем року, але він став найсолодшим у моїй спортивній кар'єрі.

І зараз, кожного грудня мені приходить цей спогад... Вітаю всіх з другою річницею!", – написав Ліонель.