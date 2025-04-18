Буду жити день за днем, – Мессі не знає, чи зіграє на чемпіонаті світу-2026

Форвард Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі ще не вирішив, щи виступить він на чемпіонаті світу 2026 року.

Слова 37-річного аргентинця наводить The Athletic.

На наступному мундіалі "альбіселесте" гратимуть у статусі чинного чемпіона. Проте може так статися, що свій статус команда Ліонеля Скалоні захищатиме без восьмиразового володаря Золотого м'яча.

Колишній одноклубник Сергія Кривцова зізнався, що намагається не думати про турнір, який проходитиме тільки через рік.

"Правда в тому, що коли починаєш про це думати, то здається, що до цього ще далеко, але в той же час це швидко мине, чи не так? Для мене цей рік буде важливим, щоб мати можливість грати безперервно, відчувати себе добре. Минулого року я приєднався до передсезонної підготовки і зіграв кілька ігор, а потім був змушений пропустити кілька матчів через травми або через те, що не відчував себе на 100%", – сказав Мессі.

Футболіст заявив, що він добре провів передсезонну підготовку, завдяки чому сподівається пропускати менше ігор.

"Цього разу передсезонка пройшла добре, я добре почав і почуваюся добре. Це довгий сезон. Він розпочався зараз і триватиме до грудня без перерви в червні, крім того, в червні у нас буде клубний чемпіонат світу, ще одне змагання. Дуже багато ігор. Я думаю про це (виступ на ЧС-2026), чекаю і дивлюся, але я не хочу ставити перед собою таку мету. Я буду жити день за днем і подивлюся, як я почуваюся фізично, перш за все, і буду чесним із самим собою".

Чемпіонат світу 2026 року проходитиме з 11 червня по 19 липня на стадіонах США, Канади та Мексики.

Раніше Ліонель Мессі зізнався, що він справді планував повернутися до Барселони після того, як він залишив каталонський клуб у статусі вільного агента.