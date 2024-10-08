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Мессі відреагував на рішення Іньєсти завершити кар'єру

Руслан Травкін — 8 жовтня, 09:15
Мессі відреагував на рішення Іньєсти завершити кар'єру
Ліонель Мессі
Getty images

Легенда Барселони Ліонель Мессі, який зараз грає за американський Інтер Маямі, Ліонель Мессі прокоментував рішення свого колишнього одноклубника Андреса Іньєсти завершити кар’єру.

Він присвятив іспанцю пост в Instagram.

"Один із найчарівніших партнерів по команді і один з тих, з ким найбільше подобалося грати. М’яч сумуватиме за тобою. І ми теж! Бажаю тобі всього найкращого, феномен", – написав Мессі.

У складі "блаугранас" Андрес провів більшу частину своєї кар'єри. З якими став 4-разовим переможцем Ліги чемпіони, тричі – володарем Суперкубка УЄФА та стільки ж у складі "синьо-гранатових" був тріумфатором Клубного чемпіонату світу. Дев'ять разів Іньєста разом з командою ставав чемпіоном Іспанії та шість разів тріумфував у Кубку країни.

Зі збірною Іспанії, за яку він провів 141 матч, відзначившись 14 голами та 30 асистами, іменитий півзахисник ставав чемпіоном Європи у 2008 та 2012 роках та чемпіоном світу у 2010 році, де відзначився переможним голом у фіналі.

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