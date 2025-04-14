Маскерано – про Мессі на ЧС-2026: Сподіваюся, він зіграє, але це його особисте рішення

Головний тренер Інтер Маямі Хав'єр Маскерано висловив сподівання побачити, як його підопічний та земляк Ліонель Мессі виступатиме на чемпіонаті світу 2026 року.

Слова 40-річного аргентинця наводить The Athletic.

Під час проведення мундіалю 2026 року Мессі висповниться вже 39 років. На думку Маскерано, восьмиразовий володар Золотого м'яча має всі фізичні дані, щоб допомогти "альбіселесте" на турнірі.

"Я не сумніваюся в його ногах та фізичній стороні. Мислення теж. Але це його особисте рішення. Це його рішення, грати йому на чемпіонаті світу чи ні. Я не зобов'язаний давати свою думку. Я не можу вам сказати, тому що я не в його голові.

Що я можу сказати вам як аргентинець, я однозначно хочу, щоб він зіграв. І як фанат цього виду спорту також. Тому що немає жодного гравця у світі, який би генерував те, що генерує він. Люди приходять подивитися на нього. Така реальність.

Але рішення є дуже особистими. Я намагаюся не втручатися. Моє бажання полягає в тому, щоб, сподіваюся, він зіграв. Я кажу це, по-перше, як аргентинець, по-друге, як фанат цього виду спорту. Побачимо", – сказав Маскерано.