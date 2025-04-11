Інтер Маямі близький до продовження контракту з Мессі

Інтер Маямі близький до продовження контракту з аргентинським нападником Ліонелем Мессі.

Про це повідомляє The Athletic.

Мессі перейшов у Маямі як вільний агент у липні 2023 року та підписав контракт до завершення 2025 року. За даними джерел у США, обізнаних із ситуацією – переговори про продовження його перебування в клубі перебувають на просунутій стадії. Очікується, що 37-річний форвард підпише контракт, хоча робота над остаточним узгодженням умов триває.

Керівництво клубу хоче зберегти зіркового гравця щонайменше до відкриття нового стадіону "Miami Freedom Park" у 2026 році.

"Я очікую, що протягом 60-90 днів ми все це вирішимо. Все, що ми робимо – побачити Мессі на нашому новому стадіоні в 2026 році. Сподіваюся, це станеться", – розповів співвласник клубу Хорхе Мас.

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У поточному сезоні на рахунку аргентинця 8 голів та 3 асисти.