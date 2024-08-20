Лілль прийме Славію, Динамо Загреб зустрінеться з Карабахом у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні, 20 серпня, відбудуться три матчі плейоф кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів.
Ліга чемпіонів 2024/2025 — кваліфікація
Плейоф, 20 серпня
22:00 Буде/Глімт (Норвегія) — Црвена Звезда (Сербія)
22:00 Динамо Загреб (Хорватія) — Карабах (Азербайджан)
22:00 Лілль (Франція) — Славія Прага (Чехія)
Нагадаємо, Динамо Київ перший матч плейоф кваліфікації ЛЧ проти Ред Булл Зальцбург зіграє у середу, 21 серпня.