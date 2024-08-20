Лілль прийме Славію, Динамо Загреб зустрінеться з Карабахом у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні, 20 серпня, відбудуться три матчі плейоф кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів 2024/2025 — кваліфікація

Плейоф, 20 серпня

22:00 Буде/Глімт (Норвегія) — Црвена Звезда (Сербія)

22:00 Динамо Загреб (Хорватія) — Карабах (Азербайджан)

22:00 Лілль (Франція) — Славія Прага (Чехія)

Нагадаємо, Динамо Київ перший матч плейоф кваліфікації ЛЧ проти Ред Булл Зальцбург зіграє у середу, 21 серпня.