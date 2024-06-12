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Лікар збірної України назвав деталі травми Миколенка

Олександр Булава — 12 червня, 22:00
Лікар збірної України назвав деталі травми Миколенка

Головний лікар збірної України з футболу Роман Жолобайлюк оцінив серйозність травми захисника Віталія Миколенка, яку він отримав у товариському матчі проти Молдови.

Про це він розповів у коментарі УАФ.

"Це інша кінцівка, але травма доволі цікава. Це не є травма гомілкостопу, це є травма стопи. Там є такий суглоб, який в медицині називають "лісфранка" — ця зона у нього зазнала пошкодження.

Про терміни реабілітації ми зможемо говорити після МРТ. Після комп'ютерної томографії кісткової патології не було. Саме найстрашніше, що ми могли передбачати — не підтвердилось.

Конкретніше можемо говорити після повного обстеження", — сказав Жолобайлюк.

Нагадаємо, Миколенко отримав ушкодження на 25-й хвилині після підкату захисника господарів Артура Крачуна. Його замінили на Зінченка. Травма захисника не має відношення до його попереднього ушкодження, яке він отримав у мерсисайдському дербі проти Ліверпуля.

На Євро-2024 Україна стартує 17 червня матчем проти Румунії. Також на груповому етапі "жовто-сині" зіграють проти Словаччини та Бельгії.

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