Лікар розповів про приблизний термін повернення Миколенка

Доктор фізичної терапії та спеціаліст із силових і кондиційних тренувань Раджпал Брар розповів, що український захисник Евертона Віталій Миколенко повернеться до гри після міжнародної паузи на матчі збірних.

Його слова передає Goodisonnews.

"Від Шона Дайча про нього мало інформації. Якщо це травма першого ступеня, а найімовірніше, так і є, я бачу його повернення після міжнародної паузи. Це невеликий удар, який став причиною напруження. Така травма не вважається особливо серйозною", – сказав лікар.

Зазначимо, що наступний матч "іриски" проведуть після міжнародної перерви на поєдинки збірних. Він відбудеться 19 жовтня, проти Іпсвіча.

Нагадаємо, через травму Віталій Миколенко не допоможе збірній України у жовтневих матчах Ліги націй. Замість нього наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров викликав захисника американського Остіна Олександра Сватка.