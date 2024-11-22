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Букмекери назвали головного фаворита на перемогу в Лізі націй

Микола Дендак , Олексій Мурзак — 22 листопада 2024, 21:12
Букмекери назвали головного фаворита на перемогу в Лізі націй
UEFA

У п'ятницю, 22 листопада, у швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування чвертьфіналів Ліги націй, після якого букмекери визначили фаворита на переможця турніру.

Так, на думку ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього турніру стане Іспанія з коефіцієнтом 4,10. Далі йдуть збірні Німеччини (4.50), Франції (5.00) та Португалії (5.50). Найнижчі шанси у збірної Данії (17.00).

Фаворити на перемогу в Лізі націй на думку Favbet

  1. Іспанія – 4.10
  2. Німеччина – 4.50
  3. Франція – 5.00
  4. Португалія – 5.50
  5. Італія – 8.00
  6. Нідерланди – 12.00
  7. Хорватія – 15.00
  8. Данія – 17.00

Матчі 1/4 фіналу відбудуться 20 та 23 березня. Переможці вийдуть у Фінал чотирьох, який пройде у червні 2025 року. Напередодні свого суперника у плейоф Ліги націй дізналась збірна України.

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  • ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.
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