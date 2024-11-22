Букмекери назвали головного фаворита на перемогу в Лізі націй
UEFA
У п'ятницю, 22 листопада, у швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування чвертьфіналів Ліги націй, після якого букмекери визначили фаворита на переможця турніру.
Так, на думку ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього турніру стане Іспанія з коефіцієнтом 4,10. Далі йдуть збірні Німеччини (4.50), Франції (5.00) та Португалії (5.50). Найнижчі шанси у збірної Данії (17.00).
Фаворити на перемогу в Лізі націй на думку Favbet
- Іспанія – 4.10
- Німеччина – 4.50
- Франція – 5.00
- Португалія – 5.50
- Італія – 8.00
- Нідерланди – 12.00
- Хорватія – 15.00
- Данія – 17.00
Матчі 1/4 фіналу відбудуться 20 та 23 березня. Переможці вийдуть у Фінал чотирьох, який пройде у червні 2025 року. Напередодні свого суперника у плейоф Ліги націй дізналась збірна України.
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