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Грузія оголосила склад на матчі Ліги націй із командами України та Чехії

Олексій Мурзак — 10 листопада 2024, 15:56
Грузія оголосила склад на матчі Ліги націй із командами України та Чехії
Збірна Грузії
УАФ

Головний тренер збірної Грузії Віллі Саньоль оприлюднив список із гравців, викликаних для підготовки до листопадових матчів Ліги націй-2024/2025 у групі В1 із командами України та Чехії.

Про це повідомив офіційний сайт Федерації футболу Грузії.

Склад збірної Грузії

Воротарі: Гіоргі Мамардашвілі (Валенсія), Гіоргі Лорія (Омонія), Лука Гугешашвілі (Пансерраїкос).

Захисники: Гурам Кашія (Слован), Отар Какабадзе (Краковія), Гіоргі Гвелесіані (Персеполіс), Лаша Двалі (АПОЕЛ), Лука Лочошвілі (Кремонезе), Гіоргі Гочолейшвілі (Копенгаген), Саба Гоглічідзе (Емполі), Соломон Кверквелія (Динамо Тбілісі).

Півзахисники: Отар Кітейшвілі (Штурм), Гіогрі Кочорашвілі (Леванте), Ніка Квеквескірі (Ньїредьгаза), Анзор Меквабішвілі (Крайова), Леван Шенгелія (ОФІ), Гіоргі Цітаїшвілі (Гранада), Гіоргі Чакветадзе (Вотфорд), Саба Лобжанідзе (Атланта Юнайтед), Зуріко Давіташвілі (Сент-Етьєн), Хвіча Кварацхелія (Наполі).

Нападники: Буду Зівзівадзе (Карлсруе), Жорж Мікаутадзе (Ліон)

Грузія 16 листопада зіграє проти України, а 19 числа з чехами.

Пілся чотирьох зіграних турів Чехія набрала 7 очок, Грузія і Албанія – по 6, в України – 4.

Раніше повідомлялось, що Ребров довикликав капітана Динамо у збірну України через травму Циганкова.

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