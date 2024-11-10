Грузія оголосила склад на матчі Ліги націй із командами України та Чехії

Головний тренер збірної Грузії Віллі Саньоль оприлюднив список із гравців, викликаних для підготовки до листопадових матчів Ліги націй-2024/2025 у групі В1 із командами України та Чехії.

Про це повідомив офіційний сайт Федерації футболу Грузії.

Склад збірної Грузії

Воротарі: Гіоргі Мамардашвілі (Валенсія), Гіоргі Лорія (Омонія), Лука Гугешашвілі (Пансерраїкос).

Захисники: Гурам Кашія (Слован), Отар Какабадзе (Краковія), Гіоргі Гвелесіані (Персеполіс), Лаша Двалі (АПОЕЛ), Лука Лочошвілі (Кремонезе), Гіоргі Гочолейшвілі (Копенгаген), Саба Гоглічідзе (Емполі), Соломон Кверквелія (Динамо Тбілісі).

Півзахисники: Отар Кітейшвілі (Штурм), Гіогрі Кочорашвілі (Леванте), Ніка Квеквескірі (Ньїредьгаза), Анзор Меквабішвілі (Крайова), Леван Шенгелія (ОФІ), Гіоргі Цітаїшвілі (Гранада), Гіоргі Чакветадзе (Вотфорд), Саба Лобжанідзе (Атланта Юнайтед), Зуріко Давіташвілі (Сент-Етьєн), Хвіча Кварацхелія (Наполі).

Нападники: Буду Зівзівадзе (Карлсруе), Жорж Мікаутадзе (Ліон)

Грузія 16 листопада зіграє проти України, а 19 числа з чехами.

Пілся чотирьох зіграних турів Чехія набрала 7 очок, Грузія і Албанія – по 6, в України – 4.

Раніше повідомлялось, що Ребров довикликав капітана Динамо у збірну України через травму Циганкова.