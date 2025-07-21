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Динамо, Шахтар, Полісся та Олександрія дізнаються потенційних суперників у наступному раунді єврокубків

Станіслав Лисак — 21 липня 2025, 08:53
Динамо, Шахтар, Полісся та Олександрія дізнаються потенційних суперників у наступному раунді єврокубків

Сьогодні, 21 липня, у швейцарському місті Ньйон відбудуться жеребкування 3 раундів кваліфікації турнірів під егідою УЄФА, а саме: Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій.

Зокрема своїх потенційних суперників дізнаються й українські команди.

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Так у разі, якщо Динамо Київ пройде мальтійський Хамрун Спартанс, то зустрінеться з кимось із переможців пар:

  • Копенгаген (Данія) – Дріта (Косово)
  • Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) – Црвена Звезда (Сербія)
  • Ноа (Вірменія) – Ференцварош (Угорщина)
  • Пафос (Кіпр) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль)
  • Слован (Словаччина) – Зріньскі (Боснія і Герцеговина)
  • Шелбурн (Ірландія) – Карабах (Азербайджан)

Якщо Динамо програє та вилетить до кваліфікації Ліги Європи, то зустрінеться із програвших у парі:

  • Рієка (Хорватія) – Лудогорець (Болгарія)
  • Пафос (Кіпр) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль)
  • ПРФШ (Латвія) – Мальме (Швеція)
  • Слован (Словаччина) – Зрінськи (Боснія і Герцеговина)
  • Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) – Црвена Звезда (Сербія)
  • Копенгаген (Данія) – Дріта (Косово)

Донецький Шахтар, який проходить кваліфікацію ЛЄ, в разі успіху в грі з Бешикташем матиме таких потенційних суперників:

  • Переможець пари Лугано (Швейцарія) – ЧФР Клуж (Румунія)
  • Програвший у парі Рейнджерс (Шотландія) – Панатінаїкос (Греція)
  • Переможець пари Целє (Словенія) – АЕК Ларнака (Кіпр)
  • Програвший у парі Вікторія Пльзень (Чехія) – Серветт (Швейцарія)
  • Вольфсбергер (Австрія)
  • Фредрікстад (Норвегія)
  • Програвший у парі Бранн (Норвегія) – Ред Булл Зальцбург (Австрія)

Також своїх потенційних суперників у Лізі конференцій дізнаються Полісся, Олександрія та потенційно Шахтар, у разі поразки від стамбульського Бешикташа.

Жеребкування відбудуться о 13:00, 14:00 та 15:00 за київським часом. Відеотрансляція церемонії буде доступна на офіційному сайті УЄФА.

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