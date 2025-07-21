Динамо, Шахтар, Полісся та Олександрія дізнаються потенційних суперників у наступному раунді єврокубків
Сьогодні, 21 липня, у швейцарському місті Ньйон відбудуться жеребкування 3 раундів кваліфікації турнірів під егідою УЄФА, а саме: Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій.
Зокрема своїх потенційних суперників дізнаються й українські команди.
Так у разі, якщо Динамо Київ пройде мальтійський Хамрун Спартанс, то зустрінеться з кимось із переможців пар:
- Копенгаген (Данія) – Дріта (Косово)
- Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) – Црвена Звезда (Сербія)
- Ноа (Вірменія) – Ференцварош (Угорщина)
- Пафос (Кіпр) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль)
- Слован (Словаччина) – Зріньскі (Боснія і Герцеговина)
- Шелбурн (Ірландія) – Карабах (Азербайджан)
Якщо Динамо програє та вилетить до кваліфікації Ліги Європи, то зустрінеться із програвших у парі:
- Рієка (Хорватія) – Лудогорець (Болгарія)
- Пафос (Кіпр) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль)
- ПРФШ (Латвія) – Мальме (Швеція)
- Слован (Словаччина) – Зрінськи (Боснія і Герцеговина)
- Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) – Црвена Звезда (Сербія)
- Копенгаген (Данія) – Дріта (Косово)
Донецький Шахтар, який проходить кваліфікацію ЛЄ, в разі успіху в грі з Бешикташем матиме таких потенційних суперників:
- Переможець пари Лугано (Швейцарія) – ЧФР Клуж (Румунія)
- Програвший у парі Рейнджерс (Шотландія) – Панатінаїкос (Греція)
- Переможець пари Целє (Словенія) – АЕК Ларнака (Кіпр)
- Програвший у парі Вікторія Пльзень (Чехія) – Серветт (Швейцарія)
- Вольфсбергер (Австрія)
- Фредрікстад (Норвегія)
- Програвший у парі Бранн (Норвегія) – Ред Булл Зальцбург (Австрія)
Також своїх потенційних суперників у Лізі конференцій дізнаються Полісся, Олександрія та потенційно Шахтар, у разі поразки від стамбульського Бешикташа.
Жеребкування відбудуться о 13:00, 14:00 та 15:00 за київським часом. Відеотрансляція церемонії буде доступна на офіційному сайті УЄФА.