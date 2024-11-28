Цілу гру бути лідерами та програти за три хвилини: реакція соцмереж на поразку Шахтаря від ПСВ
У середу, 27 листопада, у межах пʼятого туру основного етапу Ліги чемпіонів Шахтар зазнав поразки від ПСВ з рахунком 2:3.
На жаль, "гірникам" не вдалося втримати перевагу у два мʼячі через вилучення Педро Енріке, що сильно вплинуло на хід гри.
Вже після матчу вболівальники залишили свої відгуки на виступ українського колективу проти ПСВ у соцмережах, наша редакція традиційно зібрала найкращі коментарі.
В цілому, фани в шоці від гри багатьох футболістів. Єдиний, хто "врятувався" від критики – це голкіпер Дмитро Різник, що зумів поставити рекорд Ліги чемпіонів за сейвами в одній грі.
Також багато питань було до "винуватця" у вилученні, за що бразильцеві сильно дісталося. Є претензії і до арбітра, який у схожому епізоду не вилучив гравця нідерландського клубу.
Нагадаємо, в наступних турах основного етапу Ліги чемпіонів Шахтар зустрінеться із Баварією, Брестом та Боруссією Дортмунд.