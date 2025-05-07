Зінченко на заміні: ПСЖ та Арсенал назвали склади на півфінал Ліги чемпіонів

Арсенал та ПСЖ визначились зі стартовими складами на матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів.

ПСЖ: Доннарумма, Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш, Вітінья, Невес, Руїс, Дуе, Баркола, Хвіча

Запасні: Тенас, Сафонов, Бералдо, Таре, Дембеле, Ернандес, Заїр-Емері, Лі Кан Ін, Маюлу, Мбає, Рамос

Арсенал: Рая, Тімбер, Саліба, Ківьор, Льюїс-Скеллі, Едеґор, Райс, Партей, Сака, Мартінеллі, Меріно

Запасні: Нето, Сетфорд, Тірні, Вайт, Зінченко, Стерлінг, Генрі-Френсіс, Жоржинью, Калафіорі, Троссард, Батлер-Оєдеджі, Нванері

Зустріч відбудеться у Парижі на "Парк де Пренс". Початок о 22:00 за київським часом. Трансляція доступна на MEGOGO.

У першій грі між цими командами, яка відбулася тиждень тому, була зафіксована мінімальна перемога ПСЖ. Єдиний гол у зустрічі забив Усман Дембеле.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Арсенал без шансів вибив мадридський Реал (5:1 – за підсумком двох матчів). ПСЖ ледь не подарував півфінальну путівку Астон Віллі – парижани впевнено перемогли вдома (3:1), але ледь не розгубили гандикап у Бірмінгемі (2:3)